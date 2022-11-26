انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي: هدفنا الاساس إقامة الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر العيساوي، في كلمة له خلال المحفل التأبيني بمناسبة اربعينية "ابو بلال الجابري"، "اننا في هيئة الحشد الشعبي نسعى لأن يكون هدفنا الاساس هو اقامة الدولة والحفاظ على مؤسساتها والسلم الاهلي والابتعاد عن جميع ما من شأنه أن يعكر صفو البلد".وأضاف، أن "معركتنا مع الارهاب لم تنتهِ".

ولفت العيساوي، إلى "الحاجة لاستذكار سيرة الأبطال من الشهداء"، مردفاً: "عندما نتجول في مدن العراق فان هنالك الآلاف من صور المجاهدين منتشرة في الشوارع وهذا يلقي على عاتقنا حفظ دماء هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل العراق وشعبه".

