انت الان تتابع خبر الداخلية تؤكد على وضع المعالجات الفورية لمشكلات نظام المرور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للداخلية ورد لـ الخليج 365، إن الشمري "ترأس مؤتمراً فنياً في مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بحضور الدوائر الفنية ومختصين من جامعة بغداد، لمناقشة دارسة تطوير نظام المرور، والعمل على الانتقال إلى الطرق الحديثة والفنية لبسط الإجراءات اللازمة على المواطن في معاملة تحويل الملكية وإصدار إجازة السوق".وشدد الوزير، على "أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ووضع المعالجات الفورية والسريعة لجميع المشاكل والمعوقات في نظام المرور".

كما تخلل المؤتمر، وفق البيان، "مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين، والتي من شأنها تطوير العمل في مديرية المرور وتخفيف العبء على المراجعين لدوائر هذه المديرية".

