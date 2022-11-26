انت الان تتابع خبر نقيب الصحفيين العراقيين يرأس أعمال المؤتمر الانتخابي لفرع الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة، ورد لـ الخليج 365، إنه "تحت شعار (تضحيات شهدائنا وعطاء صحفيينا) عقدت نقابة الصحفيين العراقيين / المركز العام اليوم المؤتمر الانتخابي لفرع النقابة في محافظة الديوانية لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع وترأس أعمال المؤتمر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".وأكد اللامي، في كلمة خلال المؤتمر، "ضرورة اختيار هيئة إدارية جديدة للفرع من اجل الارتقاء بعمل الفرع وأهمية التنسيق مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في المحافظة ومتابعة قضاياهم، مشدداً على ان النقابة تحرص على تطبيق بنود قانون النقابة لضمان سلامة العمل الإعلامي والمهني".

وجرى خلال المؤتمر، وفق البيان، "تدقيق أسماء الحضور وفتح باب الترشيح إثناء انعقاد المؤتمر لضمان الشفافية في هذا المجال وبعد إجراء عملية الانتخاب والفرز فاز برئاسة الهيئة الإدارية للفرع الزميل احمد عبد حمزة الشيباني فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية الزملاء تركي حمود وأمين الهلالي وأسماء جاسم ونزهان فريد فيما فاز الزميل محمد حسين طارش احتياط أول والزميل احمد عبد علي احتياط ثان. وحضر أعمال المؤتمر الزملاء أعضاء مجلس النقابة".

