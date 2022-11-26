شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يشكر وزير الرى لإنهاء إجراءات نادى الصحفيين بالبحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادى الصحفيين، الشكر للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عقب اللقاء الذى جمعه معه بعد ظهر السبت .

وقال وكيل نقابة الصحفيين إن لقاءه مع الدكتور هانى سويلم كان مثمرا للغاية لإنهاء كافة متعلقات نادى الصحفيين للتجديف والرياضيات المائية بشارع البحر الأعظم، مضيفا أن الوزير أصدر توجيهاته بتذليل كافة العقبات وكل الإجراءات الخاصة بالنادى لإنهاء المرحلة الأخيرة من تطويره برعاية وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بتنفيذ مصنع الطائرات الذى يشرف على التطوير .

حضر الاجتماع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى وأحمد ثروت نائب رئيس تحرير الأهرام ونائب رئيس النادى .