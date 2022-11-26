شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"تضامن النواب" للبرلمان الأوروبى: مصر توفر حياة كريمة لجميع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند حازم حبيب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مغلوط تماما ويعتبر تدخل سافر في شئون مصر الداخلية، والهدف منه النيل من نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات وخاصة النجاح الكبير في تنظيم مؤتمر قمة المناخ 27، مشيرة إلي أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن ينال من مصر وسيادتها.

وأضافت عضو تضامن النواب في بيان لها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على دعم حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، وأن ترويج مثل تلك التقارير الهادمة والتي تهدف للنيل من قوة ومكانة الدولة المصرية لن تؤثر فيها أو في ثقة شعب مصر في رئيسه.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلي أن قطاع حقوق الإنسان والعفو الرئاسي عن المسجونين من غير المتورطين في أعمال العنف، يلق اهتماماً خاصاً من لجنة العفو الرئاسي وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين.

واختتمت "حبيب" بيانها ان من أكبر الدلائل على نجاح مصر القوي في ملف حقوق الانسان هو تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات، فلولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن لهم تمثيل في البرلمان، ولكن الآن أصبح لهم صوت مسموع داخل المجلس، وهذا أكبر دليل على افتراءات تقرير البرلمان الأوروبي.