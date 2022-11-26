شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"حقوق إنسان الشيوخ": تقارير البرلمان الأوروبى معلبة ومسيسة وتدخل سافر فى الشأن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة حياة خطاب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، من التقارير المعلبة المسيسة التى لا تستند لأية معلومات دقيقة متابعة:" التقرير مرفوض جملة وتفصيلا وتدخل سافر في شأننا الداخلي".

وأضافت أن تقارير البرلمان الأوروبي تعتمد على مصادر مشبوهة بهدف تشويه الصورة والنيل من مؤسسات الدولة المصرية وبعيد كل البعد عن أرض الواقع، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.

متابعة:" الدولة المصرية قطعت أشواط كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة، ولعل خير مثال على ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصرى.

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ:" أليست كل هذه حقوق للإنسان، بداية من حقه فى توفير سكن كريم ومنظومة صحية لائقة وتعليم مناسب، وكافة الحقوق المنصوص عليها فى المبادرات والتوجيهات والقرارات، مؤكدة أن نجاح الدولة فى تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لها ودفعهم لمحاولة النيل والتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات".