انت الان تتابع خبر انتقادات حادة للرئيس الاوكراني: يحاول شن حرب عالمية ثالثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبروا أن "زيلينسكي يسعى للشهرة، غير آبه بمصير شعبه والدمار الذي عمّ بلاده".

وكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة وبريطانيا تمولان حرب زيلينسكي، ولن تتوقفا حتى تُدمر أوكرانيا وشعبها، ويقتل آخر أوكراني".



وكتب آخر: "زيلينسكي يتلاعب بروسيا وحلف الناتو، ويشعل فتيل حرب عالمية ثالثة".

وكتب ثالث: "يبدو أن مليارات الدولارات التي تلقاها زيلينسكي من الناتو لم تكفيه، فإعادة إعمار أوكرانيا تتطلب أكثر من ذلك.. زيلينسكي أيها المهرج ابتلع كبرياءك، تنازل لروسيا وخلص شعبك".

وأضاف رابع: "هل يدرك زيلينسكي أن أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها بإملاء الشروط؟، يجب إطاحته من السلطة وتخليص شعبه".

وعلق الخامس قائلا: "زيلينسكي لا يتصرف كرئيس، إنه يتوق للشهرة والحصول على جائزة "غرامي"، أنا لا أرغب بتمويل حربه ضد روسيا".

