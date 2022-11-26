بطل أمريكا الجنوبية يدرس التفاوض مع رونالدو

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم السبت، إن نادي فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، بدأ تحركاته بالفعل للحصول على خدمات رونالدو، خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن فلامنجو بدأ التحدث مع الرعاة مع حول كيفية تمويل صفقة مؤقتة لنقل رونالدو إلى الملاعب البرازيلية.



وأوضحت أن فلامنجو سيعرض على رونالدو، عقدا مدته 3 أشهر كي يشارك اللاعب البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بلاده حاليا في مونديال قطر) سيكون لديه الحرية بعد ذلك للانتقال إلى نادٍ جديد، أو الاستمرار مع فلامنجو حتى نهاية 2023.

وكان مانشستر يونايتد أعلن، الثلاثاء الماضي، فسخ عقد كريستيانو رونالدو، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

