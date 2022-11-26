انت الان تتابع خبر بطل أمريكا الجنوبية يدرس التفاوض مع رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439254-638050529351148333.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-26 | 10:46
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الخليج 365 - رياضة
يدرس أحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية العام المقبل 2023، الدخول في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل أيام قليلة.
يدرس أحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية العام المقبل 2023، الدخول في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل أيام قليلة.
وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم السبت، إن نادي فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، بدأ تحركاته بالفعل للحصول على خدمات رونالدو، خلال الموسم الحالي.
وأشارت إلى أن فلامنجو بدأ التحدث مع الرعاة مع حول كيفية تمويل صفقة مؤقتة لنقل رونالدو إلى الملاعب البرازيلية.
وأوضحت أن فلامنجو سيعرض على رونالدو، عقدا مدته 3 أشهر كي يشارك اللاعب البرتغالي في كأس العالم للأندية.
وكان مانشستر يونايتد أعلن، الثلاثاء الماضي، فسخ عقد كريستيانو رونالدو، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى أن فلامنجو بدأ التحدث مع الرعاة مع حول كيفية تمويل صفقة مؤقتة لنقل رونالدو إلى الملاعب البرازيلية.
وأوضحت أن فلامنجو سيعرض على رونالدو، عقدا مدته 3 أشهر كي يشارك اللاعب البرتغالي في كأس العالم للأندية.
وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بلاده حاليا في مونديال قطر) سيكون لديه الحرية بعد ذلك للانتقال إلى نادٍ جديد، أو الاستمرار مع فلامنجو حتى نهاية 2023.
وكان مانشستر يونايتد أعلن، الثلاثاء الماضي، فسخ عقد كريستيانو رونالدو، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.
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