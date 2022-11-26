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الإطاحة بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء البشرية جنوب صلاح الدين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على أحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء جنوب صلاح الدين".

وبحسب الفيديو، أعترف المتهم بتجارة الأعضاء البشرية، قائلا: "قبل ستة أشهر بدأت الفكرة عندما طرحت احدى النساء المعارف بوجود عمليات بيع "الكلى" في اربيل واقنتعت بالأمر بعد مدة قليلة".


وأضاف: "بعدها ذكرت لي المرأة المسؤولة بانها لديها مجموعة من الشباب الذين تتعامل معهم، وتم الاتفاق مع شخص آخر يعمل في احدى المستشفيات، لاتمام عمليات تجارة الأعضاء البشرية".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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