انت الان تتابع خبر "نسور قرطاج" وأستراليا في مباراة "مصيرية": التشكيلة الرسمية وتاريخ المواجهات والان مع التفاصيل

لا يوجد سوى لقاء وحيد في تاريخ مواجهات تونس وأستراليا، ونجح منتخب نسور قرطاج في حسمه لصالحه في مباراة مثيرة وقوية من المنتخب التونسي التي كانت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس القارات 2005، والتي أقيمت في ألمانيا قبل كأس العالم التي استضافتها البلاد.

ويأمل منتخب "نسور قرطاج"، بقيادة مدربه الوطني جلال القادري، في العبور إلى ثُمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن اقتصرت مشاركاته الـ5 السابقة على دور المجموعات.

بغداد - ياسين صفوان - تعادلت تونس مع الدنمارك في المباراة الافتتاحية 0-0، فيما خسرت أستراليا برباعية (1-4) أمام حامل اللقب فرنسا، ما يعني أن الخاسر من مباراة تونس وأستراليا سيودع المنافسات بنسبة كبيرة.

خاض المنتخبان المباراة الوحيدة تحصيل حاصل بعد خسارتيهما أمام ألمانيا والأرجنتين ووداعهما رسميًا ليلتقيا إلا أن المنتخب التونسي نجح في الفوز بهدفين دون رد، سجلهما دوس سانتوس.نجم مونبلييه الفرنسي، وهبي الخزري (31 عامًا)، هو الهدّاف التاريخي لتونس في كأس العالم برصيد هدفين، ويمتلك الخزري مسيرة مميزة مع منتخب "نسور قرطاج"، بإجمالي 72 مباراة دولية في كل المسابقات، سجل خلالها 24 هدفًا.

مثّل الخزري أندية مونبلييه وسانت إيتيان وبوردو وباستيا ورين في فرنسا، فضلًا عن تجربته في إنجلترا مع سندرلاند. أمّا أكثر نادٍ لعب له الخزري فهو باستيا، بواقع 185 مباراة بين 2009 و2014، مُسهما بـ60 هدفا (سجّل 36 هدفا، وقدّم 24 تمريرة حاسمة).

نجم من أستراليا: كريغ غودوين

سجّل كريغ غودوين (30 عامًا) هدف أستراليا الوحيد أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية للفريق الأسترالي بالبطولة. الجناح صاحب القدم اليُسرى المميزة ينشط حاليًا مع أديلايد يونايتد الأسترالي، بوصفه قائدًا للفريق، وبموجب عقد يمتد إلى صيف 2025.

سجّل غودوين 3 أهداف، وقدّم 4 تمريرات حاسمة خلال 6 مباريات خاضها مع أديلايد في الدوري الأسترالي هذا الموسم، وإجمالًا قضى غودوين أغلب فترات مسيرته مع أديلايد، وبدأ مبارياته الدولية مع أستراليا عام 2013.

بطاقة مباراة تونس وأستراليا

الحدث: نهائيات كأس العالم 2022

المجموعة: الرابعة

الجولة: الثانية

الملعب: "الجنوب"، الوكرة

الحكم: الألماني دانييل سيبرت

الوقت: 1 مساءً بتوقيت العراق

مدرب تونس: علينا تحقيق الفوز أمام أستراليا

قال مدرب تونس، جلال القادري، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حققنا المطلوب منا في لقاء الدنمارك، وخرجنا بنقطة، ومواجهتنا أمام أستراليا ستكون صعبة ومفتوحة، لكن علينا الفوز فيها؛ لتحقيق أهدافنا في مونديال 2022. مستوى أستراليا أقل من الدنمارك، ويوجد خصائص فنية تميز كل منتخب عن الآخر، وعلينا أن نتعامل بواقعية في اللقاء، ونحترم جميع المنتخبات. ولاعبونا جاهزون للقاء".

مدرب أستراليا: مباراة تونس مصيرية لنا

بدوره قال مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "مباراة تونس مصيرية بالنسبة إلينا.. يجب أن نُظهر للعالم قدراتنا، وأننا جديرون باللعب في مسابقة بحجم كأس العالم".

تشكيلة تونس