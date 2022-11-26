شكرا لقرائتكم خبر عن الفروق الجوهرية بين تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خطوات تنفيذ الأحكام الأجنبية بمصر.. النقض توضح كيفية تنفيذها والفرق بينها وبين أحكام المُحكمين"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض وضحت فيه كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، وشرحت فيه الضوابط والفرق بينه وبين تنفيذ أحكام المحكمين، من خلال 6 ضوابط لإنهاء تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، و3 أخرى لأحكام المحكمين، وإليكم التفاصيل كاملة:

خطوات تنفيذ الأحكام الأجنبية بمصر.. "النقض" توضح كيفية تنفيذها والفرق بينها وبين "أحكام المُحكمين".. 6 ضوابط لإنهاء تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية على الأراضى المصرية.. و3 أخرى لأحكام المحكمين

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