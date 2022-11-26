انت الان تتابع خبر كمين يطيح بتاجري مخدرات في بغداد والنجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال كمين محكم تمكنت مفارزنا وبالتنسيق مع شعبة مخدرات الكرخ، من القاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في منطقة الشرطة الخامسة ببغداد، ضبط بحوزته مواد مخدرة وتمت مصادرتها وإحالة المتهم الى الجهات المعنية".وأضافت: "وفي السياق ذاته القت مفارز أخرى في النجف الأشرف القبض على متهم مطلوب للقضاء على وفق احكام المادة 28 مخدرات من خلال تواجده في قضاء الكوفة بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".