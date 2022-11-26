انت الان تتابع خبر بمشاركة عراقية.. انطلاق اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي انطلقت بمشاركة وفد مجلس النواب العراقي والذي يضم كلا من النائب حنان الفتلاوي والنائب احمد عبدالله الجبوري والنائب ناظم الشبلاوي".ويوم أمس، عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي، بالقاهرة، أعمال اجتماعها برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وبحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي، وذلك للتحضير لأعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي عُقدت اليوم السبت".