انت الان تتابع خبر أسبوع ممطر.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى الطقس سيكون صحواً ويتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً ممطراً وتكون الامطار متوسطة الى غزيرة الشدة وتكون رعدية أحياناً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجيا، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن يوم أمس".وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد 21، أربيل 13، السليمانية ودهوك والموصل 15، كربلاء المقدسة وبابل 22، النجف الأشرف والديوانية 24، البصرة 26".

وأشار البيان الى، أن "طقس غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول الى غائم جزئي واحياناً يكون غائما ابتداء من أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متفرقة صباحاً كما يتشكل الضباب ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".



واوضح، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً و احياناً يكون غائما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط امطار تكون غزيرة في الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط أمطار رعدية ابتداءً من اقسامها الغربية وتكون غزيرة في الاقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لسقوط المطر بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".

وتابع البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءً من أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً ممطراً وتكون الامطار متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة صباحاً في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

