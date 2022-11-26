روسيا: الرئيس الأوكراني بدأ في ابتزاز الغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24"، قالت زاخاروفا: "يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق".

وأضافت المتحدثة: "حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة"، والذين بدأوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.

وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن أوكرانيا "تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية"، في ظل الصعوبات التي يواجهها الغرب.