شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى"، استعرض خلاله مشروعات قوانين لتجريم انتهاك حرمة جثث الموتى، وذلك في محاولة محاولة سد "الفراغ التشريعى" الموجود، لأن المشرع تصدى لنبش القبور فقط دون التعدى على الموتى خاصة بعد أزمات كورونا ونيرة أشرف وغيرهم من الضحايا والموتى، وعقوبات بمشروع القانون تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:

صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى.. المشرع تصدى لنبش القبور فقط دون تحديد عقوبة للتعدى على الموتى.. محاولات برلمانية لسد "الفراغ التشريعى".. واقتراحات بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة



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