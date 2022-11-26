انت الان تتابع خبر ‎الإفراج عن منة شلبي بعد قضية المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت النيابة في بيان لها، إنها تلقت إخطارًا بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية.‎وأوضحت: "بوضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة".

‎وأشارت إلى أنه ثبت وفق محضر الشرطة أن الفنانة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي، ثم باشرت بالتحقيقات، فاستهلتها باستجواب الفنانة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.



‎وعلى إثر ذلك، أخلت النيابة سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها المصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

‎من جانبها، أصدرت مصلحة الجمارك بيانا عن تفاصيل وكميات وأنواع المخدرات المضبوطة بحيازة الفنانة الشابة.

‎وقالت جمارك مطار القاهرة إنها ضبطت راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

يذكر ان الفنانة منة شلبي كانت مرشحة لجائزة الجولدن جلوب عن دورها في مسلسل "في كل اسبوع يوم جمعة".