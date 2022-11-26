إخلاء مستشفيات في خيرسون بسبب قصف روسي «متواصل»

25 نوفمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الجمعة أنه يتم إخلاء المرضى من مستشفيات في مدينة خيرسون التي انسحبت منها قوات موسكو منذ أسبوعين، بسبب هجمات روسية متواصلة.
وقال الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي إنه «بسبب القصف الروسي المتواصل، نقوم بإجلاء المرضى من مستشفيات خيرسون».
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