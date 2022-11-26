انت الان تتابع خبر نجم الإكوادور يحرج رونالدو وميسي خلال مونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اللاعب البالغ 33 عاما وصل إلى ثالث أهدافه في مونديال قطر 2022، بعدما سجل ثنائية أمام العنابي وهدف أمام هولندا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه لا يوجد لاعب سجل أهدافا أكثر من فالنسيا في كأس العالم منذ نسخة البرازيل 2014.



ورغم عدم مشاركته بمونديال روسيا 2018، إلا أن فالنسيا يتساوى بأهدافه مع رونالدو وميسي (6 أهداف)، سجلها الثنائي في ذات الفترة بدور المجموعات بآخر 3 نسخ لكأس العالم.

يذكر أن هدف فالنسيا تسبب في إقصاء منتخب قطر رسميا من البطولة قبل الجولة الختامية، بعدما انتهت المباراة مع هولندا بالتعادل (1-1).

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن فالنسيا هو صاحب آخر 6 أهداف سجلتها الإكوادور في المونديال.



وأفادت بأن صاحب الـ33 عاما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب من أمريكا الجنوبية.