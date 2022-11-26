انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يحدد موعد اختبار المتقدمين على تعيينات المهن الساندة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم اعلان عن نتائج الاعتراضات للمتقدمين على تعيينات المهن الساندة".

وبشأن موعد أختبار المؤهلين، بين المجلس، أنه "يمكن للمؤهلين المتقدمين زيارة الرابط الاتي لمعرفة موعد اختبارهم"، مشيرا الى أن "الاختبار يمثل 35% من المعدل التفاضلي الكلي من 100%".



ولفت الى أن "الاختبار سيكون عبارة عن أسئلة في مجال الاختصاص وحول قوانين الوظيفة العامة فضلاً عن أسئلة ذكاء".

ادناه روابط الاعتراضات وموعد الاختبارات:

أنقر هنا لرابط الاعتراضات

أنقر هنا لموعد الاختيارات