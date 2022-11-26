انت الان تتابع خبر ماسك يدعم شخصية "عاقلة ووسطية" لرئاسة أمريكا بانتخابات 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رجل الأعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي، لأنه يشك في دعمه لحرية التعبير.وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: "إن تفضيلي للرئاسة في عام 2024 هو شخص عاقل ووسطي. كنت آمل أن تكون هذه إدارة بايدن، لكنني محبط حتى الآن".

في يوليو، جادل رجل الأعمال بأن الجمهوري ديسانتيس، الذي يبلغ من العمر 44 عاما في سبتمبر، في حالة المنافسة مع بايدن، سيفوز بسهولة في عام 2024 دون حتى إجراء حملة واسعة النطاق.

لم يعلن ديسانتيس بعد عن طموحاته الرئاسية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بثقة عن وجود كل الدلائل على ترشيحه للبيت الأبيض. بعد أن أعلن بالفعل عن نيته المشاركة في الانتخابات في عام 2024، حذر ترامب غيابيا من منافس محتمل.

