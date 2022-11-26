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اليوم.. الأرجنتين بحلم التعويض والسعودية بطموح التأهل في مونديال قطر

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-26 | 06:19

اليوم.. الأرجنتين بحلم التعويض والسعودية بطموح التأهل في مونديال قطر

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الخليج 365 –

تجرى اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حيث تجمع المباراة الأولى منتخب تونس بنظيره الاسترالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الجنوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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