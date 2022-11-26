انت الان تتابع خبر اليوم.. الأرجنتين بحلم التعويض والسعودية بطموح التأهل في مونديال قطر والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-11-26 | 06:19
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الخليج 365 – رياضة
تجرى اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حيث تجمع المباراة الأولى منتخب تونس بنظيره الاسترالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الجنوب.