اليوم.. الأرجنتين بحلم التعويض والسعودية بطموح التأهل في مونديال قطر

تجرى اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حيث تجمع المباراة الأولى منتخب تونس بنظيره الاسترالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الجنوب.

محمد يوسف

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