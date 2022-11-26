انت الان تتابع خبر القاعدة الأمريكية تتعرض لأستهداف بصاروخين في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الأمريكي في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن صاروخين استهدفا قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وأوضح الجيش، أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة زارت موقع منشأ الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث غير مُطلق.



تعزيزات أمريكيةوعزز الجيش الأمريكي قواعده المحيطة في مدينة الحسكة السورية بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، بالتوازي مع التفاهمات التي أبرمتها واشنطن في المنطقة، والتي أفضت إلى توسيع انتشار الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، ولا سيما بالقرب من الحدود التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق، إن دوي عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات والمقاتلات الحربية التابعة للتحالف الأمريكي في المنطقة الذي أعقب الاستهداف.

