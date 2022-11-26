شكرا لقرائتكم خبر عن الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.. أبرز أهداف صندوق الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 145 لسنة 2021، على انشاء صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

ويهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، المساهمة في تطوير العشوائيات ، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين ، والمساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

ويكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي عرض وزيــر الأوقــاف ، ويكـون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.