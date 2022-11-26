شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يؤكد أن روسيا "ستحقق أهدافها" في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده "ستحقق أهدافها" في أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع بوتين مع أمّهات جنود ومجنّدين روس، ونقل التلفزيون الرسمي وقائعه.

كما تتزامن مع بداية الشهر العاشر من الحرب الجارية في أوكرانيا، والتي شهد فيها الأداء الروسي صعودا وهبوطا.

بوتين هاجم خلال اللقاء من وصفهم بأنهم "أعداء في المجال الإعلامي" يسعون لـ "التقليل من أهمية" الهجوم الروسي على أوكرانيا، متابعا: "علينا أن نحقق أهدافنا وسنحققها".

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن بوتين سيلتقي اليوم، قبل عيد الأم، الذي تحتفل به روسيا في يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بأمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن 5937 جنديا روسيا قُتلوا خلال العملية العسكرية، لكن أوكرانيا والغرب يقدرون العدد بأكثر من ذلك بكثير.