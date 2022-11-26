شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: جهود العفو الرئاسى إحدى ثمار الحوار الوطنى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، ترحيب حزبه وأحزاب الائتلاف الوطني بقرار إخلاء سبيل 30 من المفرج عنهم، ممن كانوا محبوسين احتياطياً.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الرئاسى للائتلاف، مساء أمس الخميس، بمقر حزب مصر القومى، استعرض استعداداته للمشاركة فى الجلسات المقبلة للجان الفرعية المنبثقة عن محاور الحوار الوطني الثلاثة، كما تطرق إلى الأعمال التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى وأجهزة الدولة المختصة بشأن بحث حالات أبناء الوطن المحكوم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وكذلك المحبوسين إحتياطياً بنفس التهم.

وتابع أن أعضاء المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب، أبدو إعجابهم وتقديرهم للرئيس السيسى الذى أصدر قرار بتشكيل لجنة العفو الرئاسى لتنظر فى استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات، مضيفا لها صلاحيات ببحث ملفات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا الرأى والتعبير والنشر والتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المعنية للإفراج عنهم ثم توجيهه بدمجهم فى المجتمع .

وأضاف رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني، أن أعضاء المجلس الرئاسى للائتلاف أبدوا تقديرهم الكبير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية، لجهودهم التي تميزت بالاخلاص والتفانى وإنفاق الكثير من وقتهم التطوعي، ونتج عنه إخلاء سبيل ما يزيد عن ألف سجين ومحبوس إحتياطياً، مشددين أن لجنة العفو الرئاسى وعملها المستمر الذى يسعد المفرج عنهم وأسرهم وكل المهتمين بالشأن العام هى ثمرة طيبة من ثمار الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية.

وأكد ناجى الشهابى، أن الحوار الوطنى أحدث تغييرا كبيراً فى حياتنا الحزبية والسياسية وحرك بحيراتها إلى الامام، وبث فيها الآمال بتجديدها وتنشيطها بتلك الافراجات المتتالية عن المتهمين، بتهم رأى ونشر وتعبير والتى أصبحت كل ٣ أيام أو كل أسبوع على الأكثر، وهو ما يجعلنا نؤمن أن قرار فتح المجال العام أمام الأحزاب والنخب المصرية قرارا إستراتيجياً سيكون عنوان الجمهورية الجديدة.