شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1800 يورو.. عقوبة إهانة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت محكمة سويسرية غرامة قدرها 1800 يورو على رجل أهان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني.

وتأتي هذه الإهانة الإلكترونية جزءا من رسائل كراهية تهديدات يتلقاها المسؤولون الأوروبيون باستمرار، سواء بالبريد العادي أو الإلكتروني.

وفي زيورخ السويسرية، أدين رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بتهمة إهانة وزيرة الخارجية الألمانية بربوك (حزب الخضر) عبر البريد الإلكتروني.

إذ أيد قاضي المحكمة الجزئية يوم الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية الذي استأنف الرجل ضده.

وبذلك، يتعين على المدان دفع غرامة قدرها 1800 فرنك (نحو 1800 يورو) وتكاليف المحاكمة، كما قال المتحدث باسم المحكمة الجزئية في زيورخ.

وكان الرجل أهان بيربوك في رسالة بريد إلكتروني بعنوان بريد لا يكشف هويته بخلاف كلمة "سويسرا"، قبل أشهر، وكتب، من بين أمور أخرى "ينبغي على أحد أن يقطع أوصالك".

وقدمت بربوك شكوى قضائية، وتم تحديد مكان الرجل بمساعدة سلطات التحقيق السويسرية.

وبحسب صحيفة "20 مينوتن" السويسرية، حاول الرجل ذو الأصول الروسية، الدفاع عن نفسه بالقول إن سياسة بيربوك تشوه سمعة روسيا، الأمر الذي حرك غضبه.

والمدان طالب في زيورخ، ويتلقى دعما طبيا لمروره بمشاكل نفسية.

وكانت زميلة بربوك في حزب الخضر رينات كوناست، أطلقت حركة مناهضة لخطاب الكراهية منذ سنوات، تعمل في الوقت الحالي جنبا إلى جنب مع نشطاء الإنترنت ونشطاء حقوق المرأة ضد العنف الرقمي.