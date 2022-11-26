شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قذائف صاروخية مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية جنوب الحسكة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التلفزيون السوري الرسمي، مساء الجمعة، سقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة استهدفت قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة.

ولم يورد التلفزيون السوري مزيدا من التفاصيل، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر (لم تسمها) أنَّ الصواريخ أُطلقت من البادية الشرقية في قرية تل الشاير، القريبة من الحدود العراقية، وأن تلك المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبحسب المصادر "سقط أحد الصواريخ على بعد 200 مترٍ من مدرج الطائرات داخل القاعدة الأمريكية، وأن صاروخين آخرين سقطا بالقرب من مساكن القاعدة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دويّ عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات والمقاتلات الحربية التابعة للتحالف الأمريكي في المنطقة الذي أعقب الاستهداف، حيث ألقت عددًا من ا

لقنابل المضيئة في محيط القاعدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، عزّز الجيش الأمريكي قواعده المحيطة في مدينة الحسكة السورية بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، بالتوازي مع التفاهمات التي أبرمتها واشنطن في المنطقة، والتي أفضت إلى توسيع انتشار الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، ولا سيما بالقرب من الحدود التركية.