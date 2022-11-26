شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتصالات مستمرة.. خطوة جديدة من تركيا نحو "تطبيع" العلاقات مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أيام من المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي وتصريحات الأخير بشأن التطبيع، أعلنت تركيا أن اتصالاتها مع مصر مستمرة لتطبيع العلاقات.

وفي كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل.

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي

وقال أوقطاي، إن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا، مضيفًا: "تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن بلاده قامت وستواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا، في إشارة إلى مساعي تركيا لتطبيع العلاقات مع مصر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبل أيام، إن المصافحة التي جرت بينه ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس التركي إنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية والوضع في سوريا وغيرها.