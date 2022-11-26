شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. مستوي إنجلترا الهزيل أمام أمريكا يثير بعض التحفظات! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيره المنتخب الأمريكي بالتعادل السلبي، فى الجولة الثانية من مباريات منافسات كأس العالم،حيث أثار المستوي الذي ظهر به المنتخب الإنجليزي فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بعض التحفظات الشديدة حول قدرة بريطانيا فى الوصول إلى أدوار متقدمة بهذه البطولة.

فعلى الرغم من البداية القوية التى بدأ بها المنتخب الإنجليزي هذه البطولة بالفوز بسداسية على إيران فى مباراة الجولة الأولى، إلا أن المستوي التى ظهرت به إنجلترا الليلة غير مبشر على الإطلاق، خاصة أنه كلن قاب قوسين أو أدني من إستقبال أهداف فى هذه المباراة فى أكثر من مناسبة.



إنجلترا ليست المرشح الأول!

ويري أكثر المتفائلين للمنتخب الإنجليزي تواجده فى الدور قبل النهائي بأقصي تقدير بعد هذه المستوي المذري، مع إمكانية خروجه من الدور ربع النهائي، ولكن لن تكون إنجلترا المنافس الأول بأي حال من الأحوال، لا سيما فى ظل وجود المنتخب الإسباني والبرازيلي أصحاب الشباك النظيفة فى عذه البطولة حتى هذه اللحظة.



إيران وأمريكا فى مواجهة حاسمة

ويبدو أننا سنكون أمام مواجهة متكافئة وحاسمة بين منتخبي إيران وأمريكا فى الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، حيث أن كلا المنتخبين مطالبين بتحقيق الفوز لخطف بطاقة العبور إلى دور ال 16،خاصة أن الفريق سيودع البطولة من دور المجوعات، والذي يجعل المباراة القادمة بمثابة مواجهة إقصائية.