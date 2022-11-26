انت الان تتابع خبر تنفيذا لتوجيهات السوداني.. وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الإمامين الكاظميين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تفقد وزير الصحة صالح الحسناوي بزيارة مفاجئة مستشفى الامامين الكاظمين (عليهما السلام) في بغداد الكرخ وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء اثناء زيارته السابقة للمستشفى وللاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين".واضافت انه "أجرى الوزير جولة في ردهات واقسام المستشفى يرافقه مدير عام صحة بغداد الكرخ وعدد من المسؤولين في الوزارة، والتقى بالكوادر الطبية والصحية والهندسية والادارية العاملة فيها، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات كفؤة للمواطنين الكرام، كما اطلع على الحالة الصحية والعلاجية للمرضى الراقدين في المستشفى واحتياجاتهم الطبية والدوائية وتلبيتها بأسرع وقت ممكن وأكد ان زيارات المتابعة مستمرة للمؤسسات الصحية المختلفة في بغداد والمحافظات".