شكرا لقرائتكم خبر عن "يذكرنا بالاستعمار".. رئيس حزب الجيل: بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان "كاذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن بيان البرلمان الأوروبي الذي يفتقد إلى الحقيقة والموضوعية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمثابة وثيقة إدانة للبرلمان الأوروبي.

أضاف ناجي الشهابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أنه يحيى البرلمان المصري الذي رد بقوة على بيان الاتحاد الأوروبي الذي يحمل أكاذيب ومغالطات عن مصر، كونه يعتمد على معلومات غير صحيحة.

وتابع ناجي الشهابي، بالقول: "لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وحالة الطوارئ في مصر متوقفة منذ عام، لذا بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر لا يمت للواقه بصلة".

وأردف: "لماذا يعطوا لنفسهم الحق في التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وهذا يفكرنا بأيام الاستعمار، وأنا أحيي البرلمان المصري للرد على هذه المغالطات والأكاذيب التي حملها بيان الاتحاد الأوروبي".