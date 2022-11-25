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انت الان تتابع خبر تعادل إنجلترا وأمريكا يؤجل حسم التأهل للجولة الثالثة في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439219-638050063980987028.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-25 | 21:52
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انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين الإنجليزي والامريكي، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكاس العالم 2022 في قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد