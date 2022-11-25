انت الان تتابع خبر العثور على جثة شخص مقتول والقبض على الجناة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم العثور على جثة شخص يعمل كاسب ويسكن منطقه جكوك مصاب بعده طعناة بسكين موضوع داخل مجمده مفارق الحياة ضمن نفس المنطقة".

وأضاف انه "تم تشكيل فريق عمل مع مفارز من مركز شرطه الشعلة ومفارز الامن الوطني ومفارز الاستخبارات وتم القبض على الجناة وهم اب وابنه وزوجته يسكنون منطقة جكوك".



وأشار المصدر الى انه "تم تسليمهم الى مركز شرطه الشعل’ واعترفوا بارتكابهم الجريمة".