شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة مجلس الشيوخ: البرلمان الأوروبي خالف اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يكشف ارتباط نواب داخله بالجماعات الإرهابية والفوضوية، وتلقيهم تمويلا منهم مقابل ترويج الأكاذيب ليس ضد مصر فقط، ولكن لجميع الدول الرافضة لهذه الجماعات .

وأضاف النائب على مهران ، أن البرلمان الأوروبي خالف بفجاجة اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي، والتي تلزمه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري في أي معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأي شكوى يتلقاها بهذا الأمر .

وأشار النائب الدكتور على مهران، أن البرلمان الأوروبي يستغل بصورة سيئة الاتفاقيات الموقعة مع مصر للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية بصورة فجة وهذا الأمر مرفوض شعبيا وسياسيا وبرلمانية.

وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب المصري الذي فند ادعاءات نظيره الأوروبي ورد بقوه عليها.

واكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن العلاقات بين البرلمانين المصري والأوروبي يجب أن تكون قائمة على تبادل المعلومات حول القضايا المختلفة ومنها قضية حقوق الإنسان، ووصف القرار الأوروبي بأنه محاولة يائسة لوقف مسيرة التنمية في مصر.