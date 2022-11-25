شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين يرفض قرار البرلمان الأوربي: محاوله للقفز علي نجاح الدوله المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر حزب المستقلين، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأكد الحزب، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، قائلًا إن حزب المستقلين، يؤكد علي رفضه لقرار البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في مصر حيث أن هذا القرار يمس الدوله المصريه كلها.

وأشار الحزب إلى أن توقيت صدور هذا البيان هو محاوله للقفز علي نجاح الدوله المصريه في تنظيم مؤتمر المناخ، داعيًا كل القوي السياسيه للتضامن مع الدوله المصريه في الهجمه الغير مبرره من البرلمان الاوربي علي الوطن.

وثمن الحزب بيان البرلمان المصري الرافض لبيان البرلمان الاوربي شكلا وموضوعا.