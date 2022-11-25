شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: قرار البرلمان الأوروبى مسيس ويحمل العديد من المغالطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأنه بيان مسيس، يحمل العديد من الادعاءات والمغالطات والأكاذيب.

واستنكر النائب علاء عابد استخدام البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر لاستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الإساءة للدولة خاصة عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخcop27 بصورة أشاد بها العالم، مؤكدا أن البيان يحمل معلومات وادعاءات باطلة من أجل التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول، مؤكدا أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها.

وأوضح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، وخاصة استخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والذين وصل عددهم لنحو 1200 شخص.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربى على أن القضاء المصرى مستقل، والأحكام القضائية تصدر فى إطار تطبيق الدستور والقانون، مشيراً إلى أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية، ونحن نرفض هذا التدخل فى الشأن الداخلى المصرى.