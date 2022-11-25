شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة النقل بالبرلمان: قرار البرلمان الأوروبى تدخل سافر في الشأن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلي أنه يعد تدخل سافر في الشأن المصري وليس إلا استمرار للمغالطات والأكاذيب التى يحاول إلصاقها بمصر لأغراض خبيثة.

وأوضح قرقر في تصريحات له مساء اليوم، أن البيان لايمت للواقع بأى صلة حيث يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدا أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول كما أن التعدى علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمر غير مقبول تماما، ويتعارض مع المواثيق الدولية.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، عبر ال 8 سنوات الماضية، وهو ما يكشف النوايا السيئة التي يحملها هذا البيان، حيث يعتمد علي معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك إصرار علي تشويه الجهود المصرية والتقليل من أى نجاح تخطوه الدولة.

وأضاف قرقر، أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها على أرض الواقع، كما أن هناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروعي تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري، بتكلفة تصل الي 800 مليار جنيه وهو يعد من أضخم المشروعات في العالم ويستهدف تحسين حياة المواطن المصري، من ثحة وتعليم وبيئة نظيفة وغذاء وفرص عمل وهى أهم حقوق الإنسان.