شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نائب التنسيقية: قرار البرلمان الأوروبي "سخيف ويفتقد الرشد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وقال النائب بمجلس الشيوخ، إن قرارات البرلمان الأوربي ليست ملزمة على الدول الأعضاء ولكن مازال البرلمان الاوروبي يظهر الإنصياع والوهن وفقدان الرشد بل وأنه لم يصبح يمتلك قراره، وأصبح مسير.

وأضاف النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن البرلمان الأوروبي، بدلًا من بحث ما تمر به القارة العجوز من أزمات لهم ولشعوبهم، وبينها الأزمة الروسية الأوكرانية، ذهبوا وراء دولة تريد الضغط على مصر، والشاهد في الأمر أن الدول الأعضاء لم تقدم ،ي بيان بشكل منفرد وهذا يعني مدى الضعف الذي أصبح عليه الاتحاد الأوربي، مستطردًا :"أمركم أصبح ماسخا وسخيفا".