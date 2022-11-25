شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات غير الموضوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات الباطلة التي لا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مشيرا إلي أن البيان استند علي معلومات غير موثقة للضغط على مصر .

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: بيان الاتحاد الأوروبي بني على حزمة من المغالطات و الادعاءات الباطلة والمرسلة التي تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، لافتا إلي ان ذلك مؤشرا خطيرا يعكس توجها سياسيا معينا وليس مجرد تبنيا لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.

وأضاف فرحات: مصر ماضية فى طريقها للإصلاح وهناك إنجازات كبيرة تمت علي أرض الواقع، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان ، و ادعاءات البرلمان الأوربي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.

وأوضح : القرار مخيب للآمال ولا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر ويتضمن العديد من النقاط السلبية التي لا توجد على أرض الواقع وهذه القرارات هي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر ولا تمت للواقع بأي صلة.

اشاد فرحات بالبيان الذى صدر عن مجلس النواب المصرى والذى يعكس الحس الوطنى والانتفاضة الوطنية للدفاع عن مصرنا الغالية والتى تبذل قيادتها السياسية كل مافى وسعها للنهوض بها وكذا دعوتها للحوار الوطنى الذى يعكس اهتماما كبيرا بلم الشمل والاستماع لكافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن.