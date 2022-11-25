شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن "حماة الوطن": تقرير البرلمان الأوروبى اعتمد على بيانات مغلوطة للنيل من مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر محمود أسامة السقا، أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حماة الوطن، قائلا:" هذه التقارير المغلوطة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وتعتمد على أرقام وبيانات ومعلومات غير حقيقة ومن مصادر وقنوات غير رسمية فى الوقت الذى تكشف الدولة المصرية كافة الحقائق بلغة الأرقام التى لا تعرف الكذب فى أى مناسبة أو حدث يتم الحديث بلغة الأرقام لقطع الطريق على المشككين ولكن على الرغم من كل ذلك هناك من يريد أن يشوه أى إنجاز تقوم به الدولة المصرية ببيانات كاذبة".

وأضاف أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حماة الوطن، فى بيان له، الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان فى العديد من المبادرات والتوجيهات والقرارات ، وأن البرلمان الأوروبي خالف اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي والتي تلزمه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري في أي معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان ، وأي شكوى يتلقاها بهذا الأمر، واعتمد بشكل غير رسمى وقانونى على معلومات غير حقيقة وغير مؤكدة الهدف منها تشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها.

وأشار السقا، إلى أن الملاحظ مؤخرا أنه مع كل نجاح وخطوة تخطوها الدولة المصرية فى ملف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية وفقا للخطط الموضوعة يتم إطلاق سيل من الشائعات والأكاذيب وتستخدم هذه الكيانات ملف حقوق الإنسان ذريعة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها ببيانات وملعومات مغلوطة غير حقيقة وتستقي بياناتها من مصادر مشبوهة ومن ثم مثل هذه التقارير لا يلقى لها أحد بال ومثل غيرها من التقارير المغلوطة التى لن تغير من رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة ولن تلتفت لمثل هذه الصغائر.