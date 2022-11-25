شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان تدخل سافر في الشأن الداخلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، عن رفضها لجميع محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بسيادة، وما حدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية.

وأضافت أبو السعد، في بيان لها، أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، كما أنها تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، الذي لم يقبل على بأي تدخل من أي جهة سواء داخلية أو خارجية.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي أظهر تحيز واضح ضد الدولة مصر، حيث تعمد الترويج لبعض الادعاءات غير الصحيحة، كـإدعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارئ منذ عام 2017 وحتى الآن، رغم إنهائها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، وذلك بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع الإرهاب.

وأكدت أبو السعد، أن الدولة المصرية حريصة على تطبيق كل ما جاء في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، وظهر ذلك جليا في الإفراج عن المحبوسين ليتخطى عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص، بالإضافة إلى إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وغيره والتي تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.