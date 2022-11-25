زلزال يضرب غرب تركيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 6 درجات ضرب غرب تركيا صباح اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022. من جانبه أكّد وزير الداخلية إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار كبيرة، وفق ما نشرته وكالة ''رويترز''.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وأن مركزه كان في منطقة جولياكا في إقليم دوزجه بشمال غرب البلاد. وصرّج وزير الداخلية سليمان صويلو لقناة خبر التلفزيونية “أكملنا تقريبا عمليات التفتيش في القرى المحيطة بجولياكا..

لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة.. حدث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا”. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن 35 شخصا أصيبوا في دوزجه وأقاليم مجاورة.