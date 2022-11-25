انت الان تتابع خبر في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. رئيس الجمهورية يوجه دعوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تذكير وحث للانتهاء من هذا السلوك الوحشي".

وأضاف، "ليكن تطوير التشريعات والعمل بالقانون وتنمية ثقافة التعايش بسلام وتفاهم عملاً متواصلاً من أجل حرية وكرامة المرأة والرجل على حد سواء".



وأتم رشيد، "لتكن كل أيامنا شراكةً في الحياة والعيش والمحبة والسلام".