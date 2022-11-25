الارشيف / اخبار العالم

في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. رئيس الجمهورية يوجه دعوة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. رئيس الجمهورية يوجه دعوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تذكير وحث للانتهاء من هذا السلوك الوحشي".

وأضاف، "ليكن تطوير التشريعات والعمل بالقانون وتنمية ثقافة التعايش بسلام وتفاهم عملاً متواصلاً من أجل حرية وكرامة المرأة والرجل على حد سواء".


وأتم رشيد، "لتكن كل أيامنا شراكةً في الحياة والعيش والمحبة والسلام".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا