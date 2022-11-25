انت الان تتابع خبر محاولة انقلاب فاشلة في دولة أفريقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس وزراء الجزيرة باتريس تروفوادا، في مقطع فيديو، إن "محاولة انقلابية بدأت قرابة الساعة 00,40 (...) انتهت بعد السادسة صباحًا بقليل"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة تعرضت لهجوم في إحدى الثكنات".و"ساو تومي وبرينسيبي" تعني بالبرتغالية "القديس توماس والأمير"، وتعد ثاني أصغر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان بعد سيشل، وأصغر بلد ناطق بالبرتغالية في العالم.

غالبية سكانها من أصول أفريقية ومختلطة، ويدين معظمهم بالمسيحية الكاثوليكية، ويظهر الإرث البرتغالي جليا في ثقافة وعادات وتقاليد البلاد.

