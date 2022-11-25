شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: COP27 الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ألقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة، وجاءت تصريحات رئيس المجلس لتعكس ذلك.

وفيما يلى نستعرض أبرز التصريحات لرئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة.

- قمة المناخ COP27 الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً، ونجاح مصر في تنظيم واستضافة هذه القمة ثمرة عمل وجُهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- مصر لبت نداء الإنسانية لمواجهة خطر "التغير المناخي" الذي يهدد الحاضر والمستقبل لترفع بذلك لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة متخذة شعار "قمة التنفيذ" من أجل وضع حل لتلك المأساة الإنسانية المروعة.

- الاجتماع البرلماني العالمي الذي نظمه مجلس النواب على هامش قمة المناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي شهد نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة عكست الدور الريادي لمجلس النواب المصري في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

- تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلس النواب على القوانين التي تحفز على الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر.

- شباب مصر هم الأمل والمستقبل ومعاودة مجلس النواب استقبال الوفود الطلابية يأتي من حرصه على رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ونشر الثقافة البرلمانية بين الشباب المصري.



