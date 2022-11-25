توقيف لاعب كرة قدم شهير في إيران بتهمة «الدعاية ضد الدولة»

24 نوفمبر , 2022
لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري (أ ف ب).
أوقفت السطات الإيرانية الخميس لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، بتهمة «إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية» ضدّ الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى توقيفه بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية.
وكان لاعب كرة القدم البالغ 35 عاماً والذي يتحدّر من سنندج عاصمة محافظة كردستان الإيرانية، قد نشر صورة على حسابه على إنستغرام مرتدياً فيها الملابس الكردية التقليدية.
واضطُرّ القائد السابق لفريق استقلال، الأشهر في البلاد، إلى مغادرة الفريق في تموز/يوليو بسبب انتقاداته المتكرّرة للسلطات.
وتشهد إيران حركة احتجاج واسعة منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ 22 عاماً، توفيت بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
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