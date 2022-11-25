الحكيم يؤكد أهمية الموازنة بين المشاريع الإستراتيجية والخدمات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أهمية الموازنة بين المشاريع الإستراتيجية والخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.



وقال المكتب الإعلامي للحكيم ان الأخير "التقى في مكتبه ببغداد عدداً من المحافظين"، مبينا ان "الحكيم بحث مع المحافظين واقع المحافظات وسبل النهوض به".

وبحسب البيان، شدد الحكيم على أن "النجاح في المحافظات نجاح في عموم العراق" داعياً المحافظين "إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي وتعريف الجمهور بما تحقق وبما هو قيد الإنجاز وبما هو على قائمة الأولويات".

وأكد "أهمية الموازنة بين المشاريع الإستراتيجية والخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وضرورة إكمال المشاريع التي وصلت مراحل متقدمة لكي تدخل الخدمة وتتلافى الاندثار".

وشدد الحكيم "على التكاملية مع الوزارات ومشاريعها والتعاون مع وزارة التخطيط لإنجاز المشاريع وتوحيد الرؤى حولها، وإلى الاهتمام بالجانب الصحي والتربوي وتوفير فرص العمل".

ودعا إلى "تهيئة البيئة المناسبة لدخول الاستثمارات التي تنعش الاقتصاد،" مبينا أن "ذلك لا يتم إلا من خلال قوة الدولة والقانون، مؤكدا "أهمية التنافس بين المحافظات في قصص النجاح والخدمات".

وأشار الحكيم إلى أن "المحافظات تمتلك جامعات رصينة لها تجارب وفيها كفاءات علمية وفنية كبيرة" داعيا، إلى "الإفادة من هذه التجارب والتواصل مع كفاءات الخارج لخدمة مدن العراق" مؤكدا "أهمية حصول المحافظات على تعويضاتها من البترودولار أو من المنافذ الحدودية كونها أقل تعويضا عما يلحقها من آثار بيئية".