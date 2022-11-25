انت الان تتابع خبر بتهمة الاغتصاب.. الحكم بالسجن 13 عاما على المغني الكندي "كريس وو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة المحلية في منطقة تشاويانغ في بكين إن التحقيقات أظهرت أنه من تشرين الثاني إلى كانون الأول 2020، اغتصب وو ييفان ثلاث نساء.

وأضافت المحكمة أنها أدانته بتهمة الاغتصاب وكذلك بدعوة مجموعة من الأشخاص لممارسة الجنس الجماعي.



وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، حضر مسؤولون من السفارة الكندية في الصين جلسة النطق بالحكم.

ولم ترد السفارة الكندية في بكين حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

