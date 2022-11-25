انت الان تتابع خبر الهند تعتزم إطلاق 9 أقمار صناعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان صادر عن المنظمة "نخطط لإطلاق أحدث قمر صناعي لاستكشاف المحيطات وثمانية أقمار صناعية صغيرة أخرى إلى مدارات حول الأرض يوم السبت 26 نوفمبر، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة فضائية في جزيرة سريهاريكوتا الهندية".وتبعا للبيان فإن عملية الإطلاق ستنفذ باستخدام صاروخ فضائي من نوع PSLV، سينطلق تمام الساعة 11:56 بتوقيت الجزيرة المذكورة المحلي (09:56 بتوقيت موسكو)، وسيكون على متن هذا الصاروخ قمر Oceansat-3 الصناعي المصمم لإجراء البحوث الأوقيانوغرافية ومراقبة المحيطات.

ومن بين الأقمار الصغيرة المزمع وضعها في مدارات حول الأرض في إطار هذه العملية أيضا، قمر صناعي من صنع مملكة بوتان، إذ يفترض أن يطير هذا القمر الذي يزن 15 كلغ فوق أراضي بوتان مرتين في اليوم على الأقل ويصور سطح هذه المملكة الواقعة في جبال الهيمالايا.

